Золото подорожало на 5,5%

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла более чем на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром цены на золото составили $4 856,1 за тройскую унцию. Затем рост цен ускорился на 5,53%, составив $4 910 за тройскую унцию

Серебро выросло на 10,6%, до $85,17 за тройскую унцию.