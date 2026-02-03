Золото подорожало на 5,5%
Финансы
- 03 февраля, 2026
- 11:14
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла более чем на 5%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Утром цены на золото составили $4 856,1 за тройскую унцию. Затем рост цен ускорился на 5,53%, составив $4 910 за тройскую унцию
Серебро выросло на 10,6%, до $85,17 за тройскую унцию.
