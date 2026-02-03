İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Qızıl 5 %-dən çox bahalaşıb

    Maliyyə
    • 03 fevral, 2026
    • 11:57
    Qızıl 5 %-dən çox bahalaşıb

    "Comex" birjasında (Nyu-York Ticarət Birjasının bölməsi) aprel ayında təhvil veriləcək qızıl fyuçersinin qiyməti 5 %-dən çox artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiq edir.

    Məlumata görə, səhər saatlarında qızılın qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 856,1 ABŞ dolları təşkil edib. Daha sonra qiymətlərin artımı sürətlənərək 5,53 % təşkil edib və bir troya unsiyası üçün 4 910 ABŞ dollarına çatıb.

    Gümüş isə 10,6 % artaraq bir troya unsiyası üçün 85,17 ABŞ dollarına çatıb.

    gümüş Qızıl
    Золото подорожало на 5,5%
    Gold prices rise 5.53%

    Son xəbərlər

    13:19

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

    Futbol
    13:15

    Keçən ay 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    13:12

    Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:11

    İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    13:10

    Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcək

    Region
    13:08

    DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMA

    Fərdi
    12:49

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45

    Ermənistan-Aİ münasibətlərinin inkişafı müzakirə edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti