Qızıl 5 %-dən çox bahalaşıb
Maliyyə
- 03 fevral, 2026
- 11:57
"Comex" birjasında (Nyu-York Ticarət Birjasının bölməsi) aprel ayında təhvil veriləcək qızıl fyuçersinin qiyməti 5 %-dən çox artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiq edir.
Məlumata görə, səhər saatlarında qızılın qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 856,1 ABŞ dolları təşkil edib. Daha sonra qiymətlərin artımı sürətlənərək 5,53 % təşkil edib və bir troya unsiyası üçün 4 910 ABŞ dollarına çatıb.
Gümüş isə 10,6 % artaraq bir troya unsiyası üçün 85,17 ABŞ dollarına çatıb.
