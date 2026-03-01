İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Şəkidə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 01 mart, 2026
    • 23:43
    Şəkidə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Şəkidə 34 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Suçma kəndində baş verib.

    Kənd sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Yenigül Mənafovanın cansız bədəni yaşadığı evin hamamında aşkarlanıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəki dəm qazı
    В Шеки женщина погибла от угарного газа

