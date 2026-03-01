Şəkidə qadın dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 01 mart, 2026
- 23:43
Şəkidə 34 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Suçma kəndində baş verib.
Kənd sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Yenigül Mənafovanın cansız bədəni yaşadığı evin hamamında aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
00:12
İsraildə fövqəladə vəziyyət daha 10 gün uzadılacaqRegion
23:52
Monteneqro vətəndaşlarına Yaxın şərqə səfərlərdən çəkinməyə çağırıbDigər ölkələr
23:49
Foto
Vüsalə Hacıyeva cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal əldə edibFərdi
23:46
Vuçiç: Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcəkDigər ölkələr
23:43
Şəkidə qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
23:42
İsrail Tehranda hakimiyyət dəyişikliyində israrlıdırRegion
23:31
Tramp İranla danışıqların baş tutacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməyibRegion
23:22
BƏƏ Tehrandakı səfirliyini bağlayıbRegion
23:18