В Шеки женщина погибла от угарного газа
Происшествия
- 01 марта, 2026
- 23:52
В Шеки 34-летняя женщина скончалась в результате отравления угарным газом.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Сучма Шекинского района.
Тело жительницы села, уроженки 1992 года – Енигюль Манафовой, было обнаружено в ванной комнате ее дома.
По данному факту проводится расследование.
Последние новости
00:16
Фото
Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежиИндивидуальные
00:07
Черногория призвала своих граждан воздержаться от поездок на Ближний ВостокДругие страны
23:57
Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕСДругие страны
23:52
В Шеки женщина погибла от угарного газаПроисшествия
23:46
Саар: Цель операции Израиля в Иране - устранение всех угроз для страныВ регионе
23:28
ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в ТегеранеДругие страны
23:03
США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблейДругие страны
22:52
Главы МИД Азербайджана и Омана выразили обеспокоенность в связи с последней военной эскалацией в регионеВнешняя политика
22:45