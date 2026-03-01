Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Шеки женщина погибла от угарного газа

    Происшествия
    • 01 марта, 2026
    • 23:52
    В Шеки 34-летняя женщина скончалась в результате отравления угарным газом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Сучма Шекинского района.

    Тело жительницы села, уроженки 1992 года – Енигюль Манафовой, было обнаружено в ванной комнате ее дома.

    По данному факту проводится расследование.

