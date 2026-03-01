İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrail Tehranda hakimiyyət dəyişikliyində israrlıdır

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 23:42
    İsrail Tehranda hakimiyyət dəyişikliyində israrlıdır

    İsrailin İrana qarşı əməliyyatı uzunmüddətli təhlükəsizlik məqsədlərini güdür və Tehranda hakimiyyət dəyişikliyi olmadan buna nail olmaq mümkün deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar danışıb.

    Nazir diplomatlar üçün keçirilən brifinqdə bildirib ki, müharibənin məqsədi İsrailə qarşı mövcud olan təhdidlərin son, uzunmüddətli aradan qaldırılmasıdır: "Lakin İranda mövcud siyasi sistem qüvvədə qaldığı müddətcə bu məqsədə çatmaq mümkün deyil".

    İrana qarşı hərbi güc İsrail
