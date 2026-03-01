İsrail Tehranda hakimiyyət dəyişikliyində israrlıdır
Region
- 01 mart, 2026
- 23:42
İsrailin İrana qarşı əməliyyatı uzunmüddətli təhlükəsizlik məqsədlərini güdür və Tehranda hakimiyyət dəyişikliyi olmadan buna nail olmaq mümkün deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar danışıb.
Nazir diplomatlar üçün keçirilən brifinqdə bildirib ki, müharibənin məqsədi İsrailə qarşı mövcud olan təhdidlərin son, uzunmüddətli aradan qaldırılmasıdır: "Lakin İranda mövcud siyasi sistem qüvvədə qaldığı müddətcə bu məqsədə çatmaq mümkün deyil".
