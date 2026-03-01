Саар: Цель операции Израиля в Иране - устранение всех угроз для страны

Операция Израиля против Ирана преследует долгосрочные цели в сфере безопасности, и без изменения политической системы в Тегеране добиться этого невозможно.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на брифинге для дипломатов.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что цель войны заключается в окончательном и долгосрочном устранении угроз, существующих для Израиля.