    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 23:46
    Саар: Цель операции Израиля в Иране - устранение всех угроз для страны

    Операция Израиля против Ирана преследует долгосрочные цели в сфере безопасности, и без изменения политической системы в Тегеране добиться этого невозможно.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на брифинге для дипломатов.

    Глава МИД Израиля подчеркнул, что цель войны заключается в окончательном и долгосрочном устранении угроз, существующих для Израиля.

    İsrail Tehranda hakimiyyət dəyişikliyində israrlıdır
    FM: Israel's operation in Iran aims to eliminate all threats against it

