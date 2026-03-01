Саар: Цель операции Израиля в Иране - устранение всех угроз для страны
В регионе
- 01 марта, 2026
- 23:46
Операция Израиля против Ирана преследует долгосрочные цели в сфере безопасности, и без изменения политической системы в Тегеране добиться этого невозможно.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на брифинге для дипломатов.
Глава МИД Израиля подчеркнул, что цель войны заключается в окончательном и долгосрочном устранении угроз, существующих для Израиля.
Последние новости
00:16
Фото
Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежиИндивидуальные
00:07
Черногория призвала своих граждан воздержаться от поездок на Ближний ВостокДругие страны
23:57
Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕСДругие страны
23:52
В Шеки женщина погибла от угарного газаПроисшествия
23:46
Саар: Цель операции Израиля в Иране - устранение всех угроз для страныВ регионе
23:28
ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в ТегеранеДругие страны
23:03
США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблейДругие страны
22:52
Главы МИД Азербайджана и Омана выразили обеспокоенность в связи с последней военной эскалацией в регионеВнешняя политика
22:45