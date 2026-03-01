BƏƏ Tehrandakı səfirliyini bağlayıb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    01 mart, 2026
    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Xarici İşlər Nazirliyi Tehrandakı səfirliyi bağlayıb və səfiri geri çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, nazirliyin dərc olunmuş açıqlamasında deyilir: "Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Tehrandakı səfirliyini bağlandığını və İrandakı səfirin, eləcə də diplomatik nümayəndəliyin bütün üzvlərinin geri çağırıldığını elan edir".

    Nazirlik bu qərarın İranın BƏƏ ərazisinə endirdiyi zərbələrdən qaynaqlandığını bildirib.

