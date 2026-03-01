BƏƏ Tehrandakı səfirliyini bağlayıb
Region
01 mart, 2026
23:22
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Xarici İşlər Nazirliyi Tehrandakı səfirliyi bağlayıb və səfiri geri çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, nazirliyin dərc olunmuş açıqlamasında deyilir: "Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Tehrandakı səfirliyini bağlandığını və İrandakı səfirin, eləcə də diplomatik nümayəndəliyin bütün üzvlərinin geri çağırıldığını elan edir".
Nazirlik bu qərarın İranın BƏƏ ərazisinə endirdiyi zərbələrdən qaynaqlandığını bildirib.
