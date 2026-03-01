Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в Тегеране

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 23:28
    Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве посла в Исламской Республике Иран, а также всех сотрудников дипломатической миссии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

    Отмечается, что причиной стали ракетные удары Ирана по территории страны. В МИД подчеркнули, что под удары попала гражданская инфраструктура.

    BƏƏ Tehrandakı səfirliyini bağlayıb
    UAE closes embassy in Tehran amid regional tensions

