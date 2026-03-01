ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в Тегеране

Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве посла в Исламской Республике Иран, а также всех сотрудников дипломатической миссии.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

Отмечается, что причиной стали ракетные удары Ирана по территории страны. В МИД подчеркнули, что под удары попала гражданская инфраструктура.