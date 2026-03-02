Bu gün və sabah geomaqnit sahəsi aktiv olacaq
Ekologiya
- 02 mart, 2026
- 15:08
Bu gün və sabah geomaqnit sahəsi aktiv olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, daha sonra sakit-aktiv səviyyələr arasında dəyişəcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
15:38
İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkEnergetika
15:38
Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıbXarici siyasət
15:33
Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
15:32
Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıbMaliyyə
15:31
Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edibDigər ölkələr
15:31
Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"Futbol
15:29
Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölübDigər ölkələr
15:27
İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endiribEnergetika
15:27