İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Vuçiç: Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 23:46
    Vuçiç: Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək

    Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək, amma bu asan olmayacaq.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç "TV Una"ya müsahibəsində deyib.

    O bildirib ki, bu, siyasət sahəsində razılaşmalar tələb edir: "Kosovo və Metoxiya məsələsi və Rusiyaya münasibət Avropa inteqrasiyası prosesində əsas siyasi mövzulardır. Biz sürətlə irəliləmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun (DTİHB) qanunlarını qəbul edəcəyik və Venesiya Komissiyasının fikrini gözləyəcəyik".

    Serbiya Avropa İttifaqı
    Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕС

    Son xəbərlər

    00:12

    İsraildə fövqəladə vəziyyət daha 10 gün uzadılacaq

    Region
    23:52

    Monteneqro vətəndaşlarına Yaxın şərqə səfərlərdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:49
    Foto

    Vüsalə Hacıyeva cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    23:46

    Vuçiç: Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək

    Digər ölkələr
    23:43

    Şəkidə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    23:42

    İsrail Tehranda hakimiyyət dəyişikliyində israrlıdır

    Region
    23:31

    Tramp İranla danışıqların baş tutacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməyib

    Region
    23:22

    BƏƏ Tehrandakı səfirliyini bağlayıb

    Region
    23:18

    İranın BƏƏ-yə atdığı raketlər MKİ-nin altı yüksək rütbəli zabitini öldürüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti