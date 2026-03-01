Vuçiç: Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək
- 01 mart, 2026
- 23:46
Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək, amma bu asan olmayacaq.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç "TV Una"ya müsahibəsində deyib.
O bildirib ki, bu, siyasət sahəsində razılaşmalar tələb edir: "Kosovo və Metoxiya məsələsi və Rusiyaya münasibət Avropa inteqrasiyası prosesində əsas siyasi mövzulardır. Biz sürətlə irəliləmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun (DTİHB) qanunlarını qəbul edəcəyik və Venesiya Komissiyasının fikrini gözləyəcəyik".
