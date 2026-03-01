Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    01 марта, 2026
    23:57
    Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить свое вступление в Европейский союз, однако это будет непросто.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Una.

    По его словам, для этого необходимы определенные политические договоренности:

    "Вопрос Косово и Метохии, а также отношение к России являются основными политическими темами в процессе европейской интеграции. Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться быстрее, примем нормы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и будем ожидать заключения Венецианской комиссии".

    Сербия Александр Вучич вступление в Евросоюз
    Vuçiç: Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək

