Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕС

Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить свое вступление в Европейский союз, однако это будет непросто.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Una.

По его словам, для этого необходимы определенные политические договоренности:

"Вопрос Косово и Метохии, а также отношение к России являются основными политическими темами в процессе европейской интеграции. Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться быстрее, примем нормы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и будем ожидать заключения Венецианской комиссии".