Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕС
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 23:57
Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить свое вступление в Европейский союз, однако это будет непросто.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Una.
По его словам, для этого необходимы определенные политические договоренности:
"Вопрос Косово и Метохии, а также отношение к России являются основными политическими темами в процессе европейской интеграции. Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться быстрее, примем нормы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и будем ожидать заключения Венецианской комиссии".
