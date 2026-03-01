İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Vüsalə Hacıyeva cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    • 01 mart, 2026
    • 23:49
    Vüsalə Hacıyeva cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal əldə edib

    İspaniyanın Mostoles şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandası beynəlxalq yarışı bir medalla tamamlayıb.

    Yığmanın heyətində 57 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Vüsalə Hacıyeva gümüş medal qazanıb.

    ​Qeyd edək ki, turnirdə ölkəmiz ümumilikdə 6 cüdoçu ilə təmsil olunub.

    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи

