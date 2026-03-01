Vüsalə Hacıyeva cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal əldə edib
Fərdi
- 01 mart, 2026
- 23:49
İspaniyanın Mostoles şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandası beynəlxalq yarışı bir medalla tamamlayıb.
Yığmanın heyətində 57 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Vüsalə Hacıyeva gümüş medal qazanıb.
Qeyd edək ki, turnirdə ölkəmiz ümumilikdə 6 cüdoçu ilə təmsil olunub.

