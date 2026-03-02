Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи

    Индивидуальные
    • 02 марта, 2026
    • 00:16
    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи

    В испанском городе Мостолес завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи.

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана завершила международный турнир с одной медалью.

    В составе национальной команды в весовой категории до 57 кг выступала Вюсаля Гаджиева, которая завоевала серебряную медаль.

    Отметим, что в целом нашу страну на турнире представляли 6 дзюдоистов.

    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи
    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи
    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи
    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи
    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи
    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи
    дзюдо Испания Кубок Европы Вюсаля Гаджиева
    Фото
    Vüsalə Hacıyeva cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal əldə edib

    Последние новости

    00:16
    Фото

    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи

    Индивидуальные
    00:07

    Черногория призвала своих граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

    Другие страны
    23:57

    Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕС

    Другие страны
    23:52

    В Шеки женщина погибла от угарного газа

    Происшествия
    23:46

    Саар: Цель операции Израиля в Иране - устранение всех угроз для страны

    В регионе
    23:28

    ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в Тегеране

    Другие страны
    23:03

    США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблей

    Другие страны
    22:52

    Главы МИД Азербайджана и Омана выразили обеспокоенность в связи с последней военной эскалацией в регионе

    Внешняя политика
    22:45

    СМИ: В результате авиаудара по Тегерану повреждено здание больницы

    В регионе
    Лента новостей