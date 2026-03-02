Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи
Индивидуальные
- 02 марта, 2026
- 00:16
В испанском городе Мостолес завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи.
Как сообщает Report, сборная Азербайджана завершила международный турнир с одной медалью.
В составе национальной команды в весовой категории до 57 кг выступала Вюсаля Гаджиева, которая завоевала серебряную медаль.
Отметим, что в целом нашу страну на турнире представляли 6 дзюдоистов.
Последние новости
00:16
Фото
Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежиИндивидуальные
00:07
Черногория призвала своих граждан воздержаться от поездок на Ближний ВостокДругие страны
23:57
Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕСДругие страны
23:52
В Шеки женщина погибла от угарного газаПроисшествия
23:46
Саар: Цель операции Израиля в Иране - устранение всех угроз для страныВ регионе
23:28
ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в ТегеранеДругие страны
23:03
США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблейДругие страны
22:52
Главы МИД Азербайджана и Омана выразили обеспокоенность в связи с последней военной эскалацией в регионеВнешняя политика
22:45