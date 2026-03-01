Tramp İranla danışıqların baş tutacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməyib
Region
- 01 mart, 2026
- 23:31
ABŞ prezidenti Donald Tramp İranla danışıqlar başlayacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməkdən imtina edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" məlumat yayıb.
ABŞ-ın danışıqları irəli aparmaq üçün hücumlarını dayandırmağa hazır olub-olmayacağı sualına Tramp belə cavab verib: "Bilmirəm. Tələblərimizi yerinə yetirə biləcəklərmi? İndiyə qədər bunu edə bilməyiblər".
