İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp İranla danışıqların baş tutacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməyib

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 23:31
    Tramp İranla danışıqların baş tutacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməyib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp İranla danışıqlar başlayacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməkdən imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" məlumat yayıb.

    ABŞ-ın danışıqları irəli aparmaq üçün hücumlarını dayandırmağa hazır olub-olmayacağı sualına Tramp belə cavab verib: "Bilmirəm. Tələblərimizi yerinə yetirə biləcəklərmi? İndiyə qədər bunu edə bilməyiblər".

    Donald Tramp İrana qarşı hərbi güc İsrail
    Trump refuses to guarantee ceasefire during Iran talks

    Son xəbərlər

    00:12

    İsraildə fövqəladə vəziyyət daha 10 gün uzadılacaq

    Region
    23:52

    Monteneqro vətəndaşlarına Yaxın şərqə səfərlərdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:49
    Foto

    Vüsalə Hacıyeva cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    23:46

    Vuçiç: Serbiya Avropa İttifaqı yolunu sürətləndirmək üçün əlindən gələni edəcək

    Digər ölkələr
    23:43

    Şəkidə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    23:42

    İsrail Tehranda hakimiyyət dəyişikliyində israrlıdır

    Region
    23:31

    Tramp İranla danışıqların baş tutacağı təqdirdə atəşkəsə zəmanət verməyib

    Region
    23:22

    BƏƏ Tehrandakı səfirliyini bağlayıb

    Region
    23:18

    İranın BƏƏ-yə atdığı raketlər MKİ-nin altı yüksək rütbəli zabitini öldürüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti