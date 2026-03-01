İranın BƏƏ-yə atdığı raketlər MKİ-nin altı yüksək rütbəli zabitini öldürüb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    01 mart, 2026
    İranın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə raket hücumları nəticəsində ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) altı yüksək rütbəli zabiti həlak olub.

    Bu barədə "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən məlumat yayır.

    Məlumata görə, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (İİKK) BƏƏ-yə atdığı raketlərdən biri ABŞ kəşfiyyat zabitlərinin istifadə etdiyi yaşayış yerlərindən birinə dəyib. Nəticədə altı yüksək rütbəli MKİ zabiti həlak olub, ikisi isə yaralanıb.

    Dünən məlum olub ki, BƏƏ-dəki Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bir obyekti İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu tərəfindən raket hücumuna məruz qalıb.

