СМИ: Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ убиты при ударе КСИР по ОАЭ
В регионе
- 01 марта, 2026
- 22:22
Шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) были убиты на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ходе ракетной атаки, осуществленной иранской стороной.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.
Согласно поступившим сведениям, в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по ОАЭ под прицелом оказалась одна из резиденций, использовавшихся сотрудниками американской разведки. Вследствие атаки шестеро высокопоставленных офицеров ЦРУ были убиты, еще двое получили ранения.
Накануне стало известно о том, что объект ЦРУ в ОАЭ подвергся ракетному обстрелу со стороны Корпуса стражей исламской революции.
