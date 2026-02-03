Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Представитель СГБ: Понятие цифрового доказательства получит полный правовой статус

    ИКТ
    • 03 февраля, 2026
    • 12:27
    Представитель СГБ: Понятие цифрового доказательства получит полный правовой статус

    В Азербайджане в ближайшее время понятие цифрового доказательства получит полный правовой статус.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национального центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов на открытии лаборатории "Тесты информационной безопасности" в Бакинской высшей школе нефти (БВШН).

    По его словам, СГБ выдвинула инициативу по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в связи с признанием цифровых доказательств:

    "Документ представлен на рассмотрение в Милли Меджлис. Мы верим, что, как вы наблюдаете и в прессе, отслеживание технических следов всех преступлений как в аппаратном обеспечении, оборудовании, так и в программах, сетях, облачных технологиях, и их правовой статус уже будут обеспечены".

    Рустамов отметил, что в последнее время технологии набрали очень динамичную скорость:

    "Вклад искусственного интеллекта в цифровую среду также чрезвычайно высок. Каждый день мы наблюдаем как скорость искажения контента, так и его автоматизацию - возможность за считанные секунды или минуты получать результаты вычислений, на которые раньше могли бы уйти годы".

    Представитель СГБ выразил надежду на то, что в недавно созданной лаборатории в ближайшее время будут проводиться тесты программного обеспечения, а также аппаратного обеспечения, производимого в Азербайджане, будут выявляться уязвимости и пробелы: "Мы должны проводить здесь настолько быстрые исследования, чтобы было возможно отслеживать нашу тенденцию цифрового развития".

    DTX rəsmisi: "Rəqəmsal sübut anlayışı tam hüquqi status əldə edəcək"
