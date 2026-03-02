В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 15:03
В Израиле заявили, что в результате последних ракетных атак Ирана по израильской территории никто не пострадал.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
По информации газеты, Иран использовал ракеты "Хейбар" при нанесении ударов.
Ранее сегодня в КСИР заявили, что Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и штабу командующего военно-воздушными силами.
