Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:03
    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    В Израиле заявили, что в результате последних ракетных атак Ирана по израильской территории никто не пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    По информации газеты, Иран использовал ракеты "Хейбар" при нанесении ударов.

    Ранее сегодня в КСИР заявили, что Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и штабу командующего военно-воздушными силами.

    Удары по Ирану

    Последние новости

    15:39

    Офис Йоргенсена: ЕС стремится к укреплению энергопартнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:35

    ЕС и Швейцария договорились об обновлении сотрудничества

    Другие страны
    15:32

    Казахстан и Бахрейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:28

    Власти Ливана потребовали от "Хезболлах" сдать оружие

    Другие страны
    15:28

    Февраль в Баку оказался на 4 градуса теплее нормы

    Экология
    15:25

    Пезешкиан назначил врио главы Минобороны Ирана

    В регионе
    15:18

    Иран ударил беспилотниками по энергетическим объектам Катара

    Другие страны
    15:17

    Минэнерго Казахстана: Инцидент в порту Новороссийск не повлиял на экспорт казахстанской нефти

    В регионе
    15:16

    ВСУ ударили по оккупированной Россией части Херсонской области Украины, погибли 5 полицейских

    Другие страны
    Лента новостей