КСИР утверждает о нанесении удара по штаб-квартире Нетаньяху
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 14:03
Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сегодня утром.
Как передает Report об этом говорится в заявлении КСИР.
"В результате прицельных и внезапных ударов ракетами "Хейбар" в ходе десятой волны атак офис премьера Израиля и место дислокации командующего военно-воздушными силами подверглись серьезному удару со стороны вооружённых сил Ирана", - говорится в заявлении.
