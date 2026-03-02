Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    КСИР утверждает о нанесении удара по штаб-квартире Нетаньяху

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 14:03
    КСИР утверждает о нанесении удара по штаб-квартире Нетаньяху

    Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сегодня утром.

    Как передает Report об этом говорится в заявлении КСИР.

    "В результате прицельных и внезапных ударов ракетами "Хейбар" в ходе десятой волны атак офис премьера Израиля и место дислокации командующего военно-воздушными силами подверглись серьезному удару со стороны вооружённых сил Ирана", - говорится в заявлении.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Израиль Иран Биньямин Нетаньяху эскалация на Ближнем Востоке
    Sepah Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyini bəyan edib
    IRGC claims to have struck Netanyahu's headquarters

    Последние новости

    15:03

    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    Другие страны
    14:52

    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

    Энергетика
    14:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:51

    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

    Другие страны
    14:49

    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    Другие страны
    14:49

    Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:45

    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Другие страны
    14:40

    В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна

    Другие страны
    14:36

    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей