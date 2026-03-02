КСИР утверждает о нанесении удара по штаб-квартире Нетаньяху

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сегодня утром.

Как передает Report об этом говорится в заявлении КСИР.

"В результате прицельных и внезапных ударов ракетами "Хейбар" в ходе десятой волны атак офис премьера Израиля и место дислокации командующего военно-воздушными силами подверглись серьезному удару со стороны вооружённых сил Ирана", - говорится в заявлении.