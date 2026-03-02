İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sepah Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyini bəyan edib

    • 02 mart, 2026
    • 14:10
    İran bu gün səhər saatlarında Benyamin Netanyahunun ofisinə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın bəyanatında bildirilib.

    "Hücumların onuncu dalğası zamanı "Xeybər" raketləri ilə endirilən dəqiq və qəfil zərbələr nəticəsində İsrailin Baş nazirinin ofisi və Hərbi Hava Qüvvələri komandanının dislokasiya yeri İran Silahlı Qüvvələri tərəfindən ciddi zərbəyə məruz qalıb", - bəyanatda qeyd olunub.

    КСИР утверждает о нанесении удара по штаб-квартире Нетаньяху
    IRGC claims to have struck Netanyahu's headquarters

