Sepah Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyini bəyan edib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 14:10
İran bu gün səhər saatlarında Benyamin Netanyahunun ofisinə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın bəyanatında bildirilib.
"Hücumların onuncu dalğası zamanı "Xeybər" raketləri ilə endirilən dəqiq və qəfil zərbələr nəticəsində İsrailin Baş nazirinin ofisi və Hərbi Hava Qüvvələri komandanının dislokasiya yeri İran Silahlı Qüvvələri tərəfindən ciddi zərbəyə məruz qalıb", - bəyanatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
15:38
İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkEnergetika
15:38
Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıbXarici siyasət
15:33
Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
15:32
Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıbMaliyyə
15:31
Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edibDigər ölkələr
15:31
Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"Futbol
15:29
Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölübDigər ölkələr
15:27
İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endiribEnergetika
15:27