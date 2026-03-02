İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Yaşar Gülər Vüqar Mustafayevi qəbul edib

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 15:58
    Yaşar Gülər Vüqar Mustafayevi qəbul edib

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Ankarada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

