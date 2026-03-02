Yaşar Gülər Vüqar Mustafayevi qəbul edib
Region
- 02 mart, 2026
- 15:58
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Ankarada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren kardeş Azerbaycan’ın Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/8RZwKI5aon— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2026
