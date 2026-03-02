İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yunanıstan Kiprə iki freqat və F-16 qırıcıları göndərir

    Digər
    • 02 mart, 2026
    • 15:59
    Yunanıstan Kiprə iki freqat və F-16 qırıcıları göndərir

    Yunanıstan adanın təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Kiprə iki freqat və bir cüt F-16 qırıcısı göndərir.

    "Report" Yunanıstan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Nikos Dendias bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qərar Baş nazir Kiriakos Miçotakisin Kipr Prezidenti Nikos Xristodulidislə məsləhətləşmələrindən sonra qəbul edilib.

    Dendias vurğulayıb ki, Yunanıstan böhran ərzində Kiprin müdafiə qabiliyyətini dəstəkləyəcək.

    Hökumət şurasının qərarına əsasən, Kipr sahillərinə "Kimon" freqatı, həmçinin "Kentavr" sistemi ilə təchiz edilmiş ikinci Yunanıstan freqatı göndərilir. Bundan başqa, Kiprə hava məkanının müşahidəsi və müdafiəsinin gücləndirilməsinə cəlb ediləcək iki F-16 qırıcısı göndərilir.

    Müdafiə naziri həmçinin bildirib ki, fəaliyyətin koordinasiyası üçün Baş Qərargah rəisi ilə birgə Nikosiyaya yollanacaq.

    Afina ABŞ və İsrailin İrana zərbələrindən sonra Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi fonunda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir.

    İrana hərbi zərbələr Yunanıstan Kipr
    Греция направляет на Кипр два фрегата и истребители F-16
    Greece deploys two frigates and F-16 fighter jets to Cyprus

    Son xəbərlər

    17:09

    Laricani: İran ABŞ-dən fərqli olaraq uzunmüddətli müharibəyə hazırdır

    Region
    17:08
    Foto

    "Expressbank" – YENİ ÜNVANDA

    Maliyyə
    17:07
    Foto

    İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Rusiya-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının həmsədrləri görüşüb

    Digər
    17:03
    Foto

    TƏBİB-in dəstəyi ilə "Pediatriyada laboratoriyanın əhəmiyyəti" mövzusunda konfrans keçirilib

    Sağlamlıq
    16:58

    İranın hücumlarından sonra ölən amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    16:55

    Qordon Birrel Bakıya işgüzar səfərə gəlib

    Energetika
    16:52

    Şükar Əliyev: "Azərbaycan çempionatının ən yaxşı boksçusu seçilmək xoş sürpriz oldu"

    Fərdi
    16:47

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı IV rübdə kəskin artıb

    Maliyyə
    16:47

    Avropada qazın qiyməti 500 dolları ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti