Греция направляет на Кипр два фрегата и истребители F-16

Греция направляет на Кипр два фрегата и пару истребителей F-16 для усиления безопасности острова.

Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом заявил министр национальной обороны страны Никос Дендиас.

По его словам, решение принято после консультаций премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с президентом Кипра Никос Христодулидис.

Дендиас подчеркнул, что Греция будет поддерживать обороноспособность Кипра на протяжении всего кризиса.

В соответствии с решением правительственного совета, к берегам Кипра направляется фрегат "Кимон", а также второй греческий фрегат, оснащенный системой противодействия БПЛА "Кентавр". Кроме того, на Кипр перебрасываются два истребителя F-16, которые будут задействованы в наблюдении и усилении защиты воздушного пространства.

Министр обороны также сообщил, что отправится в Никосию вместе с начальником Генерального штаба для координации действий.

Афины усиливают меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану. Днем ранее по британской авиабазе Акротири на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником. 2 марта над британской авиабазой Акротири на Кипре были перехвачены два иранских беспилотника. По данным властей Кипра, дроны были сбиты силами ВВС Великобритании и Кипра.