Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Греция направляет на Кипр два фрегата и истребители F-16

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:50
    Греция направляет на Кипр два фрегата и истребители F-16

    Греция направляет на Кипр два фрегата и пару истребителей F-16 для усиления безопасности острова.

    Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом заявил министр национальной обороны страны Никос Дендиас.

    По его словам, решение принято после консультаций премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с президентом Кипра Никос Христодулидис.

    Дендиас подчеркнул, что Греция будет поддерживать обороноспособность Кипра на протяжении всего кризиса.

    В соответствии с решением правительственного совета, к берегам Кипра направляется фрегат "Кимон", а также второй греческий фрегат, оснащенный системой противодействия БПЛА "Кентавр". Кроме того, на Кипр перебрасываются два истребителя F-16, которые будут задействованы в наблюдении и усилении защиты воздушного пространства.

    Министр обороны также сообщил, что отправится в Никосию вместе с начальником Генерального штаба для координации действий.

    Афины усиливают меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану. Днем ранее по британской авиабазе Акротири на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником. 2 марта над британской авиабазой Акротири на Кипре были перехвачены два иранских беспилотника. По данным властей Кипра, дроны были сбиты силами ВВС Великобритании и Кипра.

    Греция Кипр Никос Дендиас Кириакос Мицотакис
    Yunanıstan Kiprə iki freqat və F-16 qırıcıları göndərir
    Greece deploys two frigates and F-16 fighter jets to Cyprus

    Последние новости

    16:25

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:23

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    16:22

    Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    16:10

    В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    16:09

    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    Энергетика
    16:01

    Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

    Финансы
    15:57

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей