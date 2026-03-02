Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иранский дрон долетел до Кипра

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 06:14
    Иранский дрон долетел до Кипра

    По британской авиабазе Акротири на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Cyprus Mail.

    Отмечается, что никто не пострадал. Военному объекту причинен "незначительный ущерб", пишет газета.

    Звуки взрывов и сирен были слышны в близлежащем Лимасоле. По неподтвержденным данным, удар мог быть нанесен дроном-камикадзе "Шахед-136".

    Напомним, что незадолго до полуночи на британских базах был объявлен режим "угрозы безопасности", сообщает издание со ссылкой на источники. Военнослужащим приказали разойтись по домам и оставаться внутри до особого распоряжения. Им также дали указание "держаться подальше от окон и укрыться за прочной мебелью".

    Удары по Ирану Кипр дрон

