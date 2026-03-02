ЕС и Швейцария договорились об обновлении сотрудничества
- 02 марта, 2026
- 15:35
Европейский Союз и Швейцария подписали пакет из 9 документов.
Как сообщает европейское бюро Report, документы сегодня утром в Брюсселе подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен.
Пакет охватывает вопросы торговли, электроэнергетики, свободного передвижения людей и товаров, грузоперевозок, а также сотрудничество в авиационной, космической и ряде других сфер.
По словам фон дер Ляйен, подписание стало итогом двухлетних переговоров, направленных на обновление и модернизацию партнерства между ЕС и Швейцарией.
"Сегодня мы достигли этой цели. Мы подписываем этот пакет соглашений и воплощаем в жизнь наши общие амбиции и видение. Это отличная новость для граждан и предприятий ЕС и Швейцарии. Ведь эти соглашения приносят конкретные и долгосрочные выгоды", - заявила она.
Глава Еврокомиссии указала на преимущества договоренностей как для граждан ЕС и Швейцарии, так и для бизнеса. По ее словам, соглашения обеспечат компаниям более надежный и предсказуемый доступ к объединенному рынку и сохранят баланс интересов обеих сторон.
В свою очередь Пармелен отметил, что до вступления документов в силу предстоит значительная работа. В частности, соглашения должны быть вынесены на референдум в Швейцарии для окончательного утверждения.