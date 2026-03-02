Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ЕС и Швейцария договорились об обновлении сотрудничества

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:35
    ЕС и Швейцария договорились об обновлении сотрудничества

    Европейский Союз и Швейцария подписали пакет из 9 документов.

    Как сообщает европейское бюро Report, документы сегодня утром в Брюсселе подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен.

    Пакет охватывает вопросы торговли, электроэнергетики, свободного передвижения людей и товаров, грузоперевозок, а также сотрудничество в авиационной, космической и ряде других сфер.

    По словам фон дер Ляйен, подписание стало итогом двухлетних переговоров, направленных на обновление и модернизацию партнерства между ЕС и Швейцарией.

    "Сегодня мы достигли этой цели. Мы подписываем этот пакет соглашений и воплощаем в жизнь наши общие амбиции и видение. Это отличная новость для граждан и предприятий ЕС и Швейцарии. Ведь эти соглашения приносят конкретные и долгосрочные выгоды", - заявила она.

    Глава Еврокомиссии указала на преимущества договоренностей как для граждан ЕС и Швейцарии, так и для бизнеса. По ее словам, соглашения обеспечат компаниям более надежный и предсказуемый доступ к объединенному рынку и сохранят баланс интересов обеих сторон.

    В свою очередь Пармелен отметил, что до вступления документов в силу предстоит значительная работа. В частности, соглашения должны быть вынесены на референдум в Швейцарии для окончательного утверждения.

    Еврокомиссия Евросоюз торговля электроэнергетика Урсула фон дер Ляйен Ги Пармелен Швейцария пакет соглашений

    Последние новости

    16:25

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:23

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    16:22

    Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    16:10

    В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    16:09

    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    Энергетика
    16:01

    Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

    Финансы
    15:57

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей