    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    • 02 марта, 2026
    • 15:53
    Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и призвали к деэскалации.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу последней военной эскалации в регионе Ближнего Востока, роста напряженности в сфере безопасности и возможных последствий происходящего.

    Министры выразили серьезную обеспокоенность стремительным изменением ситуации, подчеркнув, что дальнейшее усиление напряженности может привести к нежелательным последствиям для региональной стабильности и безопасности.

    Главы ведомств подчеркнули необходимость срочных мер по деэскалации и важность сохранения открытых дипломатических каналов.

    Кроме того, особое внимание было уделено необходимости соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, а также защите гражданского населения и инфраструктуры.

    Azərbaycan və Bəhreyn XİN-ləri: Bölgədəki gərginlik arzuolunmaz nəticələr doğura bilər
    Azerbaijan, Bahrain call for urgent de-escalation in Middle East

