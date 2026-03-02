Февраль в Баку оказался на 4 градуса теплее нормы

В феврале 2026 года средняя температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила +8 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, в течение 24 дней месяца температура превышала норму, в три дня была ниже нее и лишь один день соответствовала климатическим показателям. Максимум в Баку был зафиксирован 14 февраля - +26 градусов, в регионах - до +27 градусов. Минимальная температура в столице составила –1 градус, в высокогорных районах - до -14 градусов.

Из-за ветреной погоды в течение месяца было объявлено 12 желтых и оранжевых предупреждений. Ветры фиксировались в Баку 17 дней, в регионах - 23 дня.