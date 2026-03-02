Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    

    Февраль в Баку оказался на 4 градуса теплее нормы

    Экология
    • 02 марта, 2026
    • 15:28
    В феврале 2026 года средняя температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила +8 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы.

    Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

    По его словам, в течение 24 дней месяца температура превышала норму, в три дня была ниже нее и лишь один день соответствовала климатическим показателям. Максимум в Баку был зафиксирован 14 февраля - +26 градусов, в регионах - до +27 градусов. Минимальная температура в столице составила –1 градус, в высокогорных районах - до -14 градусов.

    Из-за ветреной погоды в течение месяца было объявлено 12 желтых и оранжевых предупреждений. Ветры фиксировались в Баку 17 дней, в регионах - 23 дня.

    погодные условия климатическая норма национальная служба гидрометеорологии Назим Махмудов
