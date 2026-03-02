Февраль в Баку оказался на 4 градуса теплее нормы
Экология
- 02 марта, 2026
- 15:28
В феврале 2026 года средняя температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила +8 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы.
Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.
По его словам, в течение 24 дней месяца температура превышала норму, в три дня была ниже нее и лишь один день соответствовала климатическим показателям. Максимум в Баку был зафиксирован 14 февраля - +26 градусов, в регионах - до +27 градусов. Минимальная температура в столице составила –1 градус, в высокогорных районах - до -14 градусов.
Из-за ветреной погоды в течение месяца было объявлено 12 желтых и оранжевых предупреждений. Ветры фиксировались в Баку 17 дней, в регионах - 23 дня.
Последние новости
15:39
Офис Йоргенсена: ЕС стремится к укреплению энергопартнерства с АзербайджаномВнешняя политика
15:35
ЕС и Швейцария договорились об обновлении сотрудничестваДругие страны
15:32
Казахстан и Бахрейн обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
15:28
Власти Ливана потребовали от "Хезболлах" сдать оружиеДругие страны
15:28
Февраль в Баку оказался на 4 градуса теплее нормыЭкология
15:25
Пезешкиан назначил врио главы Минобороны ИранаВ регионе
15:18
Иран ударил беспилотниками по энергетическим объектам КатараДругие страны
15:17
Минэнерго Казахстана: Инцидент в порту Новороссийск не повлиял на экспорт казахстанской нефтиВ регионе
15:16