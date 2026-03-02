Казахстан и Бахрейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 02 марта, 2026
- 15:32
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает Акорда.
Токаев выразил поддержку и солидарность с народом Бахрейна в этот непростой период, а также обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в военных действиях против Ирана.
Он подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию конфликта и мирное урегулирование ситуации посредством диалога и дипломатии.
В свою очередь, король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил президента Казахстана за постоянную поддержку и подтвердил стремление Бахрейна к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Стороны подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали народам обеих стран мира, благополучия и процветания.