    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:32
    Казахстан и Бахрейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает Акорда.

    Токаев выразил поддержку и солидарность с народом Бахрейна в этот непростой период, а также обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в военных действиях против Ирана.

    Он подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию конфликта и мирное урегулирование ситуации посредством диалога и дипломатии.

    В свою очередь, король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил президента Казахстана за постоянную поддержку и подтвердил стремление Бахрейна к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    Стороны подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали народам обеих стран мира, благополучия и процветания.

    Казахстан Бахрейн Касым-Жомарт Токаев Хамад бен Иса Аль Халифа Ближний Восток

