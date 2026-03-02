Токаев: АБР профинансировал в Казахстане проекты на сумму свыше $7 млрд

Азиатский банк развития (АБР) за более чем 30-летний период сотрудничества с Казахстаном профинансировал в стране свыше 170 проектов, выделил на эти цели более $7 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом АБР Масато Канду.

Токаев отметил, что реализованные при участии банка инициативы внесли существенный вклад в экономический рост страны, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

Президент Казахстана также проинформировал о планах по запуску в ближайшие годы крупных проектов в ключевых секторах экономики, ориентированных на устойчивый рост и структурную модернизацию.

Масато Канда, в свою очередь сообщил, что АБР рассматривает расширение сотрудничества с Казахстаном как один из приоритетов, включая участие в финансировании проектов в сфере жилищного строительства, управления чрезвычайными ситуациями и других стратегически важных направлениях.

Он также отметил высокие позиции Казахстана в цифровизации, развитии искусственного интеллекта и перспективы в сфере критически важных минералов.