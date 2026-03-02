Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Токаев: АБР профинансировал в Казахстане проекты на сумму свыше $7 млрд

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 15:51
    Токаев: АБР профинансировал в Казахстане проекты на сумму свыше $7 млрд

    Азиатский банк развития (АБР) за более чем 30-летний период сотрудничества с Казахстаном профинансировал в стране свыше 170 проектов, выделил на эти цели более $7 млрд.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом АБР Масато Канду.

    Токаев отметил, что реализованные при участии банка инициативы внесли существенный вклад в экономический рост страны, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

    Президент Казахстана также проинформировал о планах по запуску в ближайшие годы крупных проектов в ключевых секторах экономики, ориентированных на устойчивый рост и структурную модернизацию.

    Масато Канда, в свою очередь сообщил, что АБР рассматривает расширение сотрудничества с Казахстаном как один из приоритетов, включая участие в финансировании проектов в сфере жилищного строительства, управления чрезвычайными ситуациями и других стратегически важных направлениях.

    Он также отметил высокие позиции Казахстана в цифровизации, развитии искусственного интеллекта и перспективы в сфере критически важных минералов.

    АБР Казахстан Касым-Жомарт Токаев Масато Канда инвестиции

    Последние новости

    16:25

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:23

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    16:22

    Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    16:10

    В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    16:09

    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    Энергетика
    16:01

    Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

    Финансы
    15:57

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей