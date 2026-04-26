Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золото Кубка мира
26 апреля, 2026
- 20:07
Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золотую медаль на Кубке мира в бразильском Фос-ду-Игуасу.
Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 75 кг, встретился в решающем поединке с местным боксером Тауаном Силвой.
Джафаров в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) и взял золото Кубка мира.
Отметим, что в ночь на понедельник на финальный поединок также выйдут Субхан Мамедов (50 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг). Днем ранее Наби Искандеров (70 кг) завоевал на турнире бронзовую медаль.
Последние новости
20:23
Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем ВостокеВ регионе
20:14
Фото
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
20:07
Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золото Кубка мираИндивидуальные
19:58
Трамп: США продолжают работу для прекращения конфликта в УкраинеДругие страны
19:36
В офисе Пезешкиана сообщили, что ограничение Интернета носит временный характерВ регионе
19:12
При стрельбе в Индиане пострадали девять человекДругие страны
18:50
Фото
В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
18:46
На авиабазе Фэрфорд в Британии произошел пожарДругие страны
18:42