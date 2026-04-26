    Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золото Кубка мира

    Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золотую медаль на Кубке мира в бразильском Фос-ду-Игуасу.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 75 кг, встретился в решающем поединке с местным боксером Тауаном Силвой.

    Джафаров в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) и взял золото Кубка мира.

    Отметим, что в ночь на понедельник на финальный поединок также выйдут Субхан Мамедов (50 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг). Днем ранее Наби Искандеров (70 кг) завоевал на турнире бронзовую медаль.

    Кубок мира по боксу Саиджамшид Джафаров
    Azərbaycan boksçusu Səidcəmşid Cəfərov Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb

