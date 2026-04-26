Трамп представил детали переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона в ходе переговоров с Ираном обсуждает вывоз с его территории ядерного топлива и других радиоактивных материалов.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Дело в том, что нам нужно забрать то, что я называю ядерной пылью, понимаете? Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась", - сказал он.

Ядерной пылью, как отметил президент США, он называет ядерное топливо и другие материалы, которые были, по его словам, почти полностью уничтожены в ходе ударов по объектам атомной промышленности Ирана в июне 2025 года.

США 22 июня нанеслы удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре авиабазу Аль-Удейд.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В Исламабаде 27 апреля, как указывали СМИ, должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, что подтвердили и в Белом доме. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад в субботу, однако незадолго до этого Трамп сообщил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан.