Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Офис Йоргенсена: ЕС стремится к укреплению энергопартнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 15:39
    Офис Йоргенсена: ЕС стремится к укреплению энергопартнерства с Азербайджаном

    Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен будет сопредседательствовать на заседаниях по ЮКГ и по зеленой энергетике в рамках своего визита в Азербайджан, который направлен на укрепление и углубление энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщили в офисе комиссара в ЕК.

    "Завтра комиссар по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен будет находиться с визитом в Баку для укрепления и углубления энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном. Он будет сопредседателем 12-го заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания Консультативного совета по зеленой энергии вместе с министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым", - сообщили в офисе.

    В Еврокомиссии подчеркнули, что Азербайджан играет важную роль в усилиях ЕС по диверсификации источников энергии и снижению зависимости от российских ископаемых видов топлива.

    По словам представителя кабинета комиссара, поставки газа по Южному газовому коридору способствуют формированию более диверсифицированных, надежных и безопасных маршрутов снабжения Европы в соответствии с целями инициативы REPowerEU. Кроме того, значительный потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики открывает широкие возможности для европейских компаний и поддерживает экономический рост страны.

    В офисе комиссара отметили, что дальнейшее углубление сотрудничества остается ключевым фактором для достижения общих целей в области энергетической безопасности, конкурентоспособности и декарбонизации.

    Ежегодные заседания Консультативных советов собирают представителей правительств и компаний-партнеров для оценки прогресса и координации совместных обязательств в рамках стратегического и взаимовыгодного энергетического партнерства, добавили в офисе.

    Yorgensenin ofisi: Azərbaycan Aİ-nin enerji şaxələndirməsində mühüm tərəfdaşdır
    Jørgensen's Office: EU seeks to strengthen energy partnership with Azerbaijan

    Последние новости

    16:25

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:23

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    16:22

    Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    16:10

    В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    16:09

    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    Энергетика
    16:01

    Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

    Финансы
    15:57

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей