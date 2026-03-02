Офис Йоргенсена: ЕС стремится к укреплению энергопартнерства с Азербайджаном

Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен будет сопредседательствовать на заседаниях по ЮКГ и по зеленой энергетике в рамках своего визита в Азербайджан, который направлен на укрепление и углубление энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщили в офисе комиссара в ЕК.

"Завтра комиссар по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен будет находиться с визитом в Баку для укрепления и углубления энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном. Он будет сопредседателем 12-го заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания Консультативного совета по зеленой энергии вместе с министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым", - сообщили в офисе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что Азербайджан играет важную роль в усилиях ЕС по диверсификации источников энергии и снижению зависимости от российских ископаемых видов топлива.

По словам представителя кабинета комиссара, поставки газа по Южному газовому коридору способствуют формированию более диверсифицированных, надежных и безопасных маршрутов снабжения Европы в соответствии с целями инициативы REPowerEU. Кроме того, значительный потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики открывает широкие возможности для европейских компаний и поддерживает экономический рост страны.

В офисе комиссара отметили, что дальнейшее углубление сотрудничества остается ключевым фактором для достижения общих целей в области энергетической безопасности, конкурентоспособности и декарбонизации.

Ежегодные заседания Консультативных советов собирают представителей правительств и компаний-партнеров для оценки прогресса и координации совместных обязательств в рамках стратегического и взаимовыгодного энергетического партнерства, добавили в офисе.