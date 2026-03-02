Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    02 марта, 2026
    14:52
    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Хакан Фидан провели по телефону обмен мнениями о нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионе и риски в сфере безопасности, подчеркнув недопустимость распространения региональной эскалации на более широкую географию.

    Министры отметили важность урегулирования вопросов дипломатическим путем на основе норм и принципов международного права и сохранения стабильности в регионе, заявив, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетным вопросом.

    Было отмечено, что отношения стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией приобретают еще большее значение на фоне существующих вызовов.

    В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющих взаимный интерес.

    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları: Regional eskalasiyanın daha geniş coğrafiyaya yayılması yolverilməzdir

