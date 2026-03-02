Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ВВС Израиля нанесли удар по целям в центре Тегерана

    02 марта, 2026
    • 15:05
    Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по столице Ирана Тегерану.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба на своей официальной странице в соцсетях.

    "ВВС Израиля под руководством израильской разведки начали дополнительный широкомасштабный удар по целям в центре Тегерана", - говорится в сообщении.

