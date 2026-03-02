İsrail ordusu Tehranın mərkəzindəki hədəflərə zərbə endirib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 15:17
    İsrail Müdafiə Ordusu İranın paytaxtı Tehrana zərbələr endirdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifəsində məlumat yayılıb.

    "İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) İsrail kəşfiyyatının rəhbərliyi altında Tehranın mərkəzindəki hədəflərə əlavə genişmiqyaslı zərbə endirməyə başlayıb", - məlumatda qeyd edilib.

    ВВС Израиля нанесли удар по целям в центре Тегерана

