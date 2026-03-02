İsrail ordusu Tehranın mərkəzindəki hədəflərə zərbə endirib
- 02 mart, 2026
- 15:17
İsrail Müdafiə Ordusu İranın paytaxtı Tehrana zərbələr endirdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifəsində məlumat yayılıb.
"İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) İsrail kəşfiyyatının rəhbərliyi altında Tehranın mərkəzindəki hədəflərə əlavə genişmiqyaslı zərbə endirməyə başlayıb", - məlumatda qeyd edilib.
