İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyaya uduzub

    Komanda
    • 02 mart, 2026
    • 21:51
    Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyaya uduzub

    Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Şimali Makedoniya yığmasını qəbul edən Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv 70:78 hesabı ilə uduzub.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunub.

    Daha əvvəl Şimali Makedoniya (49:87) və Lüksemburqa (90:95) uduzan Azərbaycan millisi İrlandiyanı (76:75) məğlub edib.

    A qrupunda Şimali Makedoniya 8 xalla liderdir. Lüksemburq 5 xalla ikinci, eyni xala malik Azərbaycan millisi üçüncüdür. Bütün oyunlarda uduzan İrlandiya 3 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    komanda basketbol Azərbaycan millisi AVRO-2029 seçmə mərhələ

    Son xəbərlər

    22:22

    Fransa həbsxanalarında məhbusların sayı rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    22:13

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində 50-dən çox şəxs həlak olub

    Digər ölkələr
    22:03

    İsrailin Livana endirdiyi zərbədə "İslam cihadı"nın komandiri öldürülüb

    Digər ölkələr
    22:03
    Foto

    Fərid Qayıbov son 2 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb

    Fərdi
    21:55

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası keçiriləcək

    Energetika
    21:51

    Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyaya uduzub

    Komanda
    21:50

    BMT Baş katibi Melaniya Tramp ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:44

    KİV: BƏƏ və Qətər ABŞ-ni İrana qarşı əməliyyatı məhdudlaşdırmağa inandırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    21:42

    Tramp: İrana qarşı əməliyyatlar təhlükə aradan qalxana qədər davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti