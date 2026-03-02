BMT Baş katibi Melaniya Tramp ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 21:50
BMT Baş katibi Antonio Quterreş ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp ilə görüşəcək.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik jurnalistlərə açıqlamasında görüşün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasından əvvəl baş tutacağını bildirib.
Qeyd edək ki, tarixdə ilk dəfə olaraq ABŞ-nin birinci xanımı BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edəcək. Bu sədrlik ABŞ-nin şuraya rotasiya qaydasında sədrliyi çərçivəsində reallaşır.
İclas "Münaqişə şəraitində uşaqlar, texnologiya və təhsil" mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uoltz də iştirak edəcək. İclas Bakı vaxtı ilə bu gün saat 23:00-da keçiriləcək.
