Генсек ООН встретится с первой леди США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с первой леди США Меланией Трамп.

Как сообщает американское бюро Report, пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик заявил, что встреча состоится перед заседанием Совета Безопасности ООН.

Отметим, что впервые в истории первая леди США будет председательствовать на заседании Совбеза всемирной организации в рамках ротационного председательства США в Совете.

Заседание пройдет на тему "Дети в условиях конфликтов, технологии и образование". В мероприятии также примет участие постпред США при ООН Майк Уолтц.

Заседание начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.