Генсек ООН встретится с первой леди США
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 21:56
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с первой леди США Меланией Трамп.
Как сообщает американское бюро Report, пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик заявил, что встреча состоится перед заседанием Совета Безопасности ООН.
Отметим, что впервые в истории первая леди США будет председательствовать на заседании Совбеза всемирной организации в рамках ротационного председательства США в Совете.
Заседание пройдет на тему "Дети в условиях конфликтов, технологии и образование". В мероприятии также примет участие постпред США при ООН Майк Уолтц.
Заседание начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.
