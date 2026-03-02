Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 21:56
    Генсек ООН встретится с первой леди США

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с первой леди США Меланией Трамп.

    Как сообщает американское бюро Report, пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик заявил, что встреча состоится перед заседанием Совета Безопасности ООН.

    Отметим, что впервые в истории первая леди США будет председательствовать на заседании Совбеза всемирной организации в рамках ротационного председательства США в Совете.

    Заседание пройдет на тему "Дети в условиях конфликтов, технологии и образование". В мероприятии также примет участие постпред США при ООН Майк Уолтц.

    Заседание начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

