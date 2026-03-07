Посол Ирана в Азербайджане: Страна, подвергшаяся атаке, должна защищаться

Страна, подвергшаяся нападению, должна иметь возможность защищаться.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу в эксклюзивном интервью главному редактору Baku TV Турану Ибрагимову.

По его словам, удары Ирана по военным базам США и Израиля в странах региона были нанесены в целях самообороны после того, как 28 февраля Иран подвергся авиаударам со стороны США и Израиля.

"Иран уведомил страны, по территории которых были нанесены удары, что эти действия не означают посягательства на их территориальную целостность и суверенитет, поскольку удары были направлены исключительно по военным базам", - сказал дипломат. Он добавил, что если военная агрессия против Ирана прекратится, Исламская Республика также остановит свои удары.

Т.Ибрагимов также поинтересовался, как управляется Исламская Республика после гибели верховного лидера Ирана. Посол отметил, что верховный лидер определяет основные принципы государственной политики.

"Реализация этих принципов осуществляется через президента, администрацию президента и министерства. Каждые пять лет в Иране на основе этой политики принимаются законы, разрабатываются ежегодные программы и работают исполнительные структуры. Верховный лидер стал шахидом, но это не означает, что в стране образовался вакуум", - сказал он.

По его словам, совет, заменяющий верховного лидера, не обладает исполнительными функциями.

"Например, вчера, когда я узнал об этом инциденте (атака дронов на Нахчыван - ред.), я сразу связался с министром (Аббасом Арагчи - ред.)", - отметил дипломат, добавив, что министр иностранных дел Ирана также обсудил ситуацию с соответствующими структурами.

"Система продолжает работать, хотя, конечно, мы находимся не в обычной ситуации - идет война. Это не означает, что в Иране все разрушено", - подчеркнул он.

После этого главный редактор Baku TV Туран Ибрагимов отметил, что нет сомнений в том, что атака беспилотников на Нахчыван была осуществлена с территории Ирана, и намекнул на отсутствие должной координации между ведомствами в Иране. По его словам, построенная в Иране "мозаичная система обороны" сама по себе предполагает фрагментарность, что, по его мнению, проявилось и в реакции Тегерана после атаки на Азербайджан.