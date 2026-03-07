CENTCOM: США нанесли удары более чем по 3 тыс. целей в Иране

Американские войска с начала военной операции нанесли удары более чем по 3 тыс. целей на территории Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, в ходе операции также были повреждены или уничтожены 43 иранских военных корабля, включая корабль-носитель ударных беспилотников.

Отмечается, что помимо большого количества тактической авиации в операции задействованы стратегические бомбардировщики B-2A, B-52H и B-1B. Они наносят удары по наиболее защищенным объектам хранения и производства баллистических ракет Ирана.