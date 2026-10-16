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    Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 19:57
    Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется не менее €70 млрд дополнительной поддержки от Евросоюза в 2027 году на оборону, вооружение и обеспечение устойчивости страны.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в публикации президента на его Telegram-канале.

    "В следующем году война будет стоить €155 млрд. И нам нужно как минимум €70 млрд дополнительно от вас: на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма", - заявил Зеленский в своем выступлении на встрече с лидерами ЕС, согласно опубликованному Telegram видео.

    По его словам, дополнительное финансирование позволит Украине сдерживать Россию и усилить давление на ее экономику.

    Зеленский отметил, что украинские дроны помогают останавливать большинство российских штурмов на фронте и перерезать пути снабжения российских войск.

    Он добавил, что Украина могла бы в два-три раза увеличить производство беспилотников в зависимости от их типа, однако для этого ей не хватает средств.

    "Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня", - заявил президент Украины.

    Он также призвал ЕС предусмотреть вклад украинской армии и оборонных технологий в обеспечение европейской безопасности в бюджете блока на период с 2028 года.

    "Именно наша украинская сила, наша армия, наши технологии помогают гарантировать также европейскую безопасность, вашу безопасность", - заявил украинский президент.

    Владимир Зеленский Европейский союз (ЕС) Российско-украинский конфликт
    Zelenski 2027-ci ildə Ukraynanın müdafiəsi üçün Aİ-dən əlavə 70 milyard avro istəyib
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