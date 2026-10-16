Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется не менее €70 млрд дополнительной поддержки от Евросоюза в 2027 году на оборону, вооружение и обеспечение устойчивости страны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в публикации президента на его Telegram-канале.

"В следующем году война будет стоить €155 млрд. И нам нужно как минимум €70 млрд дополнительно от вас: на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма", - заявил Зеленский в своем выступлении на встрече с лидерами ЕС, согласно опубликованному Telegram видео.

По его словам, дополнительное финансирование позволит Украине сдерживать Россию и усилить давление на ее экономику.

Зеленский отметил, что украинские дроны помогают останавливать большинство российских штурмов на фронте и перерезать пути снабжения российских войск.

Он добавил, что Украина могла бы в два-три раза увеличить производство беспилотников в зависимости от их типа, однако для этого ей не хватает средств.

"Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня", - заявил президент Украины.

Он также призвал ЕС предусмотреть вклад украинской армии и оборонных технологий в обеспечение европейской безопасности в бюджете блока на период с 2028 года.

"Именно наша украинская сила, наша армия, наши технологии помогают гарантировать также европейскую безопасность, вашу безопасность", - заявил украинский президент.