Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой

Швеция выделяет пакет помощи Украине в размере 522 млн крон ($52,3 млн) на 2026 год для поддержки гражданского населения.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-релиз правительственной канцелярия Королевства.

Средства будут направлены на "удовлетворение наиболее неотложных потребностей Украины в преддверии и во время зимы".

Новая шведская поддержка включает оборудование и установки для энергоснабжения.

"В этой части пакет поддержки призван обеспечить электроснабжение и отопление в домах около 150 тыс. украинцев в населенных пунктах по всей стране, а также гарантировать, что такие жизненно важные службы, как больницы, школы, телекоммуникации и водоснабжение в этих населенных пунктах, будут получать необходимую для функционирования энергию", – приводятся слова министра по вопросам сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамина Дуза.

С февраля 2022 года Швеция выделила на помощь Украине 158 млрд крон ($15,95 млрд). Из них 29,6 млрд крон ($2,99 млрд) приходится на гражданскую помощь.