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    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 19:35
    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой

    Швеция выделяет пакет помощи Украине в размере 522 млн крон ($52,3 млн) на 2026 год для поддержки гражданского населения.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-релиз правительственной канцелярия Королевства.

    Средства будут направлены на "удовлетворение наиболее неотложных потребностей Украины в преддверии и во время зимы".

    Новая шведская поддержка включает оборудование и установки для энергоснабжения.

    "В этой части пакет поддержки призван обеспечить электроснабжение и отопление в домах около 150 тыс. украинцев в населенных пунктах по всей стране, а также гарантировать, что такие жизненно важные службы, как больницы, школы, телекоммуникации и водоснабжение в этих населенных пунктах, будут получать необходимую для функционирования энергию", – приводятся слова министра по вопросам сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамина Дуза.

    С февраля 2022 года Швеция выделила на помощь Украине 158 млрд крон ($15,95 млрд). Из них 29,6 млрд крон ($2,99 млрд) приходится на гражданскую помощь.

    Российско-украинский конфликт пакет помощи Швеция Украина
    İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaq
    Sweden to provide Ukraine with new $52.3 million aid package to support civilians during winter
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