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    İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2026
    • 19:57
    İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaq

    İsveç 2026-cı ildə mülki əhaliyə dəstək məqsədilə Ukraynaya 522 milyon kron (52,3 milyon dollar) məbləğində yardım paketi ayırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveç Krallığı Hökumət Aparatının yaydığı press-relizdə bildirilib.

    Vəsaitlər qışda Ukraynanın təxirəsalınmaz ehtiyaclarının qarşılanmasına yönəldiləcək.

    İsveçin yeni yardım paketinə enerji təchizatı üçün avadanlıq və qurğular daxildir.

    "Dəstək paketi ölkə üzrə müxtəlif yaşayış məntəqələrində təxminən 150 min ukraynalının evlərinin elektrik enerjisi və istiliklə təmin olunmasına, həmçinin xəstəxana, məktəb, telekommunikasiya və su təchizatı kimi həyati əhəmiyyətli xidmətlərin fəaliyyəti üçün zəruri enerji ilə təminatına yönəlib", – ölkənin inkişaf sahəsində əməkdaşlıq və xarici ticarət naziri Bencamin Duzan deyib.

    2022-ci ilin fevralından İsveç Ukraynaya yardım üçün 158 milyard kron (15,95 milyard dollar) ayırıb. Bunun 29,6 milyard kronu (2,99 milyard dollar) mülki yardımın payına düşür.

    Ukraynaya yardım İsveç
    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой
    Sweden to provide Ukraine with new $52.3 million aid package to support civilians during winter
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