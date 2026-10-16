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    Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыск

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 19:42
    Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыск

    Объявленный Азербайджаном сегодня в международный розыск турецкий обозреватель Джелал Чифтчи принес извинения государству и народу Азербайджана за свои публикации.

    Как сообщает Report, Чифтчи опубликовал соответствующее обращение в социальной сети X.

    "Я сожалею, что мои публикации вызвали обиду и разочарование у братского азербайджанского народа. Я открыто и искренне приношу извинения государству и народу Азербайджана за выражения, вышедшие за рамки того, что я намеревался сказать. С уважением прошу принять мои искренние извинения", - написал он.

    Чифтчи признал, что ему следовало тщательнее оценить возможные последствия своих формулировок и выражаться яснее и осторожнее.

    Он также заявил, что никогда не намеревался и не может намереваться вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, подстрекать народ против государства, создавать беспорядки в стране, добиваться насильственного захвата власти или изменения конституционного строя силовым путем.

    "Азербайджан - братское государство, и азербайджанский народ для нас братский. Я в полной мере уважаю независимость, суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй Азербайджанской Республики. Я осознаю, что принятие решений о будущем Азербайджана относится к компетенции азербайджанского народа и конституционных институтов самой страны", - подчеркнул Чифтчи.

    Ранее сегодня Генеральная прокуратура Азербайджан объявила в международный розыск гражданина Турции, обозревателя газеты "Şanlıurfa Olay" Джелала Чифтчи по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти и распространении материалов религиозно-экстремистского характера.

    Джелал Чифтчи извинения
    Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyib
    Celal Çiftçi publicly apologizes to Azerbaijan after being placed on wanted list
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