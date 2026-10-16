Азербайджан объявил в международный розыск Джелала Чифтчи за призывы к захвату власти

Азербайджан объявил в международный розыск гражданина Турции, обозревателя газеты "Şanlıurfa Olay" Джелала Чифтчи, обвиняемого в публичных призывах к насильственному захвату власти и распространении материалов религиозно-экстремистского характера.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, расследование было начато на основании поступившей информации о публикации в социальных сетях соответствующих материалов различными лицами, в том числе Джелалом Чифтчи (1975 г.р.).

"В ходе проверки установлено, что после принятия постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 21 сентября 2026 года №309 неоднократно распространялись материалы религиозно-радикального содержания, в том числе созданные с использованием искусственного интеллекта. Эти материалы были направлены на захват власти в Азербайджанской Республике путем переворота и применения силы, насильственное изменение конституционного строя, а также на разжигание и поощрение религиозной ненависти и вражды с применением насилия. Кроме того, установлены факты неоднократных призывов под различными заголовками радикального содержания", - говорится в заявлении.

На основании собранных материалов генеральный прокурор Азербайджана 16 октября возбудил уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы к насильственному захвату власти в Азербайджанской Республике, насильственному изменению конституционного строя), 283.2.1 (разжигание религиозной ненависти и вражды с применением насилия на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма) и 167-3.1 (изготовление, хранение и распространение материалов, призывающих к осуществлению религиозно-экстремистской деятельности, обосновывающих такую деятельность и оправдывающих её необходимость) УК АР.

Предварительное следствие поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Джелал Чифтчи привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу и объявлен в международный розыск. В настоящее время компетентным органам Турецкой Республики направляются запросы об оказании международной правовой помощи для проведения соответствующих следственных действий в отношении него и других лиц. Также принимаются иные необходимые меры в рамках механизмов международного сотрудничества.

"В рамках предварительного следствия продолжаются необходимые следственные действия для объективного, полного и всестороннего исследования указанных сведений, содержания иных материалов аналогичного характера, обстоятельств их изготовления и распространения, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела. Следственные действия направлены на правовую оценку деяний и принятие решения в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в заявлении.

Генпрокуратура призвала граждан ответственно пользоваться социальными сетями, соблюдать требования законодательства и воздерживаться от распространения контента, разжигающего ненависть и вражду на религиозной почве.