Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyib

Baş Prokurorluğun beynəlxalq axtarışa verdiyi Türkiyənin "Şanlıurfa Olay" qəzetinin köşə yazarı Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyib.

"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

C.Çiftçi paylaşımlarının Azərbaycan xalqında inciklik yaratdığına görə peşmanlığını ifadə edib:

"Etdiyim paylaşımların qardaş Azərbaycan xalqında inciklik və məyusluq yaratmasına görə peşmanam. İstifadə etdiyim ifadələrin məqsədimi aşmasına görə Azərbaycan dövlətindən və Azərbaycan xalqından açıq və səmimi şəkildə üzr istəyirəm. Səmimi üzrümün qəbul edilməsini hörmətlə xahiş edirəm.

Fikirlərimi çatdırarkən istifadə etdiyim dilin doğura biləcəyi nəticələri daha diqqətlə qiymətləndirməli, özümü daha aydın və ehtiyatlı şəkildə ifadə etməli idim.

Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etmək, xalqı dövlətə qarşı təhrik etmək, ölkədə qarışıqlıq yaratmaq, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsini və ya konstitusiya quruluşunun zor gücünə dəyişdirilməsini istəmək kimi bir məqsədim əsla olmayıb və ola da bilməz.

Azərbaycan qardaş dövlətdir, Azərbaycan xalqı bizim qardaşımızdır. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və konstitusiya quruluşuna hörmətim tamdır. Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı qərarların Azərbaycan xalqına və ölkənin öz konstitusion institutlarına aid olduğunu dərk edirəm".

AZERBAYCAN DEVLETİNE, AZERBAYCAN HALKINA VE KAMUOYUNA Açıklamalarımın kardeş Azerbaycan’da yol açtığı kırgınlık ve üzüntü nedeniyle pişmanım. Kullandığım ifadelerin maksadımı aşmasından dolayı Azerbaycan devletinden ve Azerbaycan halkından açıkça ve içtenlikle özür diliyorum. Samimi özrümün kabulünü saygıyla istirham ediyorum. Amacım, bir gazeteci olarak başörtüsü konusunda duyduğum hassasiyeti, din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin düşüncelerimi dile getirmekti. Ancak düşüncelerimi anlatırken kullandığım dilin doğurabileceği sonuçları daha dikkatli değerlendirmeli, kendimi daha açık ve özenli ifade etmeliydim. Azerbaycan’ın içişlerine müdahale etmek, halkı devlete karşı kışkırtmak, ülkede karışıklık çıkarmak, iktidarın zorla ele geçirilmesini veya anayasal düzenin zorla değiştirilmesini istemek gibi bir amacım asla olmadı ve Olamaz.Dinî nefret, düşmanlık veya ayrımcılık oluşturma niyetim de bulunmamaktadır. Bana yöneltilen bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum. Sözlerim böyle bir çağrı olarak anlaşıldıysa, gerçek düşüncemin bu olmadığını açıkça belirtiyorum. Şiddeti, darbeyi, tehdidi ve zor kullanmayı reddediyorum. Hiç kimseyi hukuka aykırı bir eyleme davet etmiyorum. Açıklamalarımın da böyle bir eyleme gerekçe yapılmasını istemiyorum. Azerbaycan kardeş bir devlettir; Azerbaycan halkı bizim kardeşimizdir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine saygım tamdır. Azerbaycan’ın geleceğine ilişkin kararların Azerbaycan halkına ve kendi anayasal kurumlarına ait olduğunun bilincindeyim. Başörtüsüne ilişkin hassasiyetimin temelinde, insanların inançları ve kıyafet tercihleri nedeniyle dışlanmaması düşüncesi vardır. Başını örtenin de örtmeyenin de onuruna, haklarına ve özgür iradesine saygı duyuyorum. Bu konudaki düşüncelerimi yalnızca hukuk, karşılıklı saygı ve barışçıl diyalog çerçevesinde ifade etmek istiyorum. İfade ve basın özgürlüğüne dayanırken başkalarının haklarını, toplumsal barışı ve kullandığım dilin sorumluluğunu da gözetmem gerektiğinin farkındayım. Uygun bulmadığım içerikleri bu anlayışla kaldırdım. Bundan sonraki açıklamalarımda daha dikkatli ve özenli olacağım. Türkiye’de ve Azerbaycan’da herkesten ricam, bu açıklamamın samimiyetle değerlendirilmesidir. Eleştiriye açığım. Ancak şahsımın veya herhangi bir kişinin hakaret, tehdit ve linç kampanyalarının hedefi hâline getirilmesini istemiyorum. Başörtüsü üzerinden de hiçbir insanın hedef gösterilmesini doğru bulmuyorum. Görüş ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmemesini diliyorum. İlgili mercilerden, açıklamalarımın bütününün, bağlamının ve burada açıkça ifade ettiğim niyetimin adil biçimde değerlendirilmesini talep ediyorum. Özrüm, Azerbaycan devletine ve halkına duyduğum saygının, yol açtığım kırgınlıktan duyduğum pişmanlığın ifadesidir. İşlemediğimi belirttiğim suçlamaları kabul ettiğim anlamına gelmemektedir. Kardeşliğimize zarar vermek istemedim. Sözlerimle kırgınlığa neden olduğum için üzgünüm ve pişmanım. Azerbaycan devletinden ve Azerbaycan halkından bir kez daha içtenlikle özür diliyor, özrümün kabulünü istirham ediyorum. 🇹🇷🇦🇿 İki devlet, tek millet. Celal Çiftçi Gazeteci #SONDAKİK #Azerbaycanlı #Aliyev #Azarbaycan #AzerbaycandaBasörtüsüZulmü