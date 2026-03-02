Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 14:49
    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    В Катаре заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после авиаударов Ирана по своей территории.

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Катара Маджид бин Мухаммед аль-Ансари в интервью телеканалу CNN.

    "Катар оставляет за собой право на ответные действия против Ирана после его вопиющего нападения на катарский народ", - сказал аль-Ансари, добавив, что иранские удары "не могут остаться без ответа" и что "за них придется заплатить".

    Он также отметил, что Доха не поддерживает контакты с иранским правительством, поскольку сосредоточена на защите страны и охране ключевой инфраструктуры.

    "На данный момент мы не взаимодействуем с правительством [Ирана – ред.]. Мы заняты защитой нашей страны", - сказал он.

    Представитель ведомства добавил, что Катар атакован "более чем 100 ракетами и десятками беспилотников", и заявил, что удары "наносятся также по гражданской и коммерческой инфраструктуре".

    Отвечая на вопрос об угрозе для энергетических объектов Персидского залива после перехвата Саудовской Аравией беспилотников вблизи нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco, аль-Ансари заявил, что Катар "серьезно обеспокоен нападениями на невоенные объекты в регионе".

    "Катарские военные приняли меры предосторожности для защиты наземных и морских экономических объектов, а лидеры стран Персидского залива тесно координируют свои действия друг с другом и с Соединенными Штатами",- отметил он.

    Катар Удары по Ирану Маджид бен Мухаммед аль-Ансари
    Qətər XİN: İran ərazimizə endirdiyi aviazərbələrə görə cavab verməli olacaq

    Последние новости

    15:03

    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    Другие страны
    14:52

    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

    Энергетика
    14:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:51

    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

    Другие страны
    14:49

    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    Другие страны
    14:49

    Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:45

    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Другие страны
    14:40

    В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна

    Другие страны
    14:36

    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей