МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

В Катаре заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после авиаударов Ирана по своей территории.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Катара Маджид бин Мухаммед аль-Ансари в интервью телеканалу CNN.

"Катар оставляет за собой право на ответные действия против Ирана после его вопиющего нападения на катарский народ", - сказал аль-Ансари, добавив, что иранские удары "не могут остаться без ответа" и что "за них придется заплатить".

Он также отметил, что Доха не поддерживает контакты с иранским правительством, поскольку сосредоточена на защите страны и охране ключевой инфраструктуры.

"На данный момент мы не взаимодействуем с правительством [Ирана – ред.]. Мы заняты защитой нашей страны", - сказал он.

Представитель ведомства добавил, что Катар атакован "более чем 100 ракетами и десятками беспилотников", и заявил, что удары "наносятся также по гражданской и коммерческой инфраструктуре".

Отвечая на вопрос об угрозе для энергетических объектов Персидского залива после перехвата Саудовской Аравией беспилотников вблизи нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco, аль-Ансари заявил, что Катар "серьезно обеспокоен нападениями на невоенные объекты в регионе".

"Катарские военные приняли меры предосторожности для защиты наземных и морских экономических объектов, а лидеры стран Персидского залива тесно координируют свои действия друг с другом и с Соединенными Штатами",- отметил он.