    • 02 марта, 2026
    • 14:49
    Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

    Европейский союз должен прилагать все усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и предотвращения дальнейшего расширения конфликта.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявила президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Она подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной и вызывает глубокую озабоченность.

    "За последние часы мы стали свидетелями многочисленных атак, в том числе атаки беспилотника на британскую авиабазу на Кипре и по нефтяному объекту Saudi Aramco. Я самым решительным образом осуждаю эти безрассудные и неизбирательные атаки Ирана и его союзников против суверенных территорий в регионе", - заявила фон дер Ляйен и вновь призвала к дипломатическому решению конфликта.

    Она добавила, что ситуация вокруг Ирана и последствия воздействия на энергетику, включая ядерную, а также на транспорт, миграцию и безопасность, будет сегодня днем обсуждены на заседании коллегии ЕК.

    "Евросоюз должен быть готов к последствиям этих событий", - сказала она.

