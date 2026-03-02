Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

Европейский союз должен прилагать все усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и предотвращения дальнейшего расширения конфликта.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявила президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной и вызывает глубокую озабоченность.

"За последние часы мы стали свидетелями многочисленных атак, в том числе атаки беспилотника на британскую авиабазу на Кипре и по нефтяному объекту Saudi Aramco. Я самым решительным образом осуждаю эти безрассудные и неизбирательные атаки Ирана и его союзников против суверенных территорий в регионе", - заявила фон дер Ляйен и вновь призвала к дипломатическому решению конфликта.

Она добавила, что ситуация вокруг Ирана и последствия воздействия на энергетику, включая ядерную, а также на транспорт, миграцию и безопасность, будет сегодня днем обсуждены на заседании коллегии ЕК.

"Евросоюз должен быть готов к последствиям этих событий", - сказала она.