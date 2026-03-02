ВСУ ударили по Новороссийску, есть пострадавшие

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 02 марта, 2026
    • 10:51
    Пять человек получили ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску( Россия).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    "Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. <...> Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь",- говорится в сообщении.

    Указывается, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

    Губернатор отмечает, что в результате атаки были повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад.

    Украина российско-украинская война Новороссийск БПЛА Россия
    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

