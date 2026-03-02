ВСУ ударили по Новороссийску, есть пострадавшие
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 10:51
Пять человек получили ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску( Россия).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. <...> Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь",- говорится в сообщении.
Указывается, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Губернатор отмечает, что в результате атаки были повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад.
