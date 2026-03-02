ВСУ ударили по Новороссийску, есть пострадавшие

Пять человек получили ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску( Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. <...> Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь",- говорится в сообщении.

Указывается, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор отмечает, что в результате атаки были повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад.