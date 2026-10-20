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    Министр: Технический потенциал возобновляемой энергетики Нахчывана оценивается в 21-29 ГВт

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 12:27
    Министр: Технический потенциал возобновляемой энергетики Нахчывана оценивается в 21-29 ГВт

    Технический потенциал возобновляемой энергетики в Нахчыванской Автономной Республике оценивается в 21-29 ГВт, а экономический - в 6-7 ГВт.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в статье для газеты "Азербайджан".

    "Для автономной республики разработаны Концепция и План мероприятий по созданию "Зоны зеленой энергии". Основными целями являются укрепление энергетической независимости, создание современной сетевой инфраструктуры, расширение экспортных возможностей, повышение энергоэффективности и сокращение выбросов углерода", - отметил министр.

    По его словам, установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Нахчыване в настоящее время составляет 108 МВт. По итогам прошлого года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в автономной республике достигла 36,4%.

    Шахбазов сообщил, что эти показатели продолжат расти после ввода в эксплуатацию новых энергетических объектов. В текущем году планируется запустить солнечную электростанцию "Шамс-1" мощностью 25 МВт, а в 2027 году - СЭС "Гярби Уфуг" аналогичной мощности.

    На следующем этапе предусмотрен ввод в эксплуатацию Тивинской и Ордубадской гидроэлектростанций общей мощностью 51,6 МВт.

    "Подписанный с вьетнамской компанией ROX Group меморандум о взаимопонимании по проектам солнечной энергетики мощностью 200 МВт, а также расширение сотрудничества с другими международными энергетическими компаниями еще больше ускорят процесс превращения Нахчывана в "Зону зеленой энергии"", - подчеркнул министр.

    Пярвиз Шахбазов Нахчыванская Автономная Республика Альтернативная и зеленая энергия
    Nazir: "Naxçıvanın "yaşıl enerji"yə dair texniki potensialı 21-29 giqavatdır"
    Minister: International projects to accelerate transformation of Nakhchivan into green energy zone
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